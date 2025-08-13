Под тяжестью обязательств

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск национализированной агрофирмы «Южная» с требованием снять обременение с 16 объектов недвижимости и земельного участка в челябинском бору. Ответчиком стала компания «Консультанты Урала», которой владеет Елена Кретова, дочь экс-собственника холдинга «Ариант». В судебных документах сказано, что обременение действует в виде ипотеки. По данным СМИ, на участке в городском бору расположена резиденция Аристовых. Агрофирме «Южная», которая в апреле 2024 года стала государственной, все еще принадлежит 1/26 доли этой земли. Из-за обременения истец не может распоряжаться активом.



Из-за обременения в виде ипотеки агрофирма «Южная» не может распоряжаться имуществом, находящимся в долевой собственности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Из-за обременения в виде ипотеки агрофирма «Южная» не может распоряжаться имуществом, находящимся в долевой собственности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Национализированная агрофирма «Южная» требует прекратить обременение в виде ипотеки в отношении земельного участка и недвижимости в челябинском бору, где находится резиденция экс-владельцев холдинга «Ариант» — семей Аристовых и Кретовых. Иск был подан в арбитражный суд региона. Ответчиком выступает компания «Консультанты Урала», которая принадлежит Елене Кретовой, дочери бывшего собственника холдинга Александра Аристова. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Согласно судебным документам, требования агрофирмы касаются 17 объектов недвижимости. Они включают земельный участок площадью 40,6 тыс. кв.м, недострой — 979, 4 кв.м, пять зданий общей площадью 4,9 тыс. кв.м, два из которых относятся к бывшему спортивно-оздоровительному лагерю «Маяк», а также девять сооружений общей площадью 11,4 тыс.м и еще один объект площадью 153 кв.м. Истец также просит обязать Росреестр погасить регистрационные записи об ипотеке в отношении перечисленных объектов недвижимости.

ООО «Консультанты Урала» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Компания расположена в челябинском Торговом центре на Каслинской улице, который до национализации «Арианта» в 2023 году также принадлежал Александру Аристову. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Елена Кретова — бенефициар организации и владеет 100% уставного капитала. Компания занимается «арендой и управлением собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом». Генеральный директор — Ирина Голышева. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО «Консультанты Урала» получило чистый убыток 723,9 млн руб., чистые активы составляют 707,4 млн руб.

В качестве третьих лиц в деле участвуют национализированные ООО «Кубань-Вино» и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”», а также управление Росреестра по Челябинской области. Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 14 октября 2025 года.

По данным Росреестра, земельный участок, о котором идет речь в судебных документах, находится недалеко от берега реки Миасс. Его разрешено использовать для эксплуатации нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». Кадастровая стоимость земли — более 89,6 млн руб. На этой территории размещены два больших строения площадью 2 тыс. кв.м и 1,9 тыс. кв.м. Они также упоминаются в требованиях агрофирмы. По данным СМИ, на участке расположены элитные усадьбы бывшего владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова и его семьи.

В октябре 2024 года Елена Кретова подала в Арбитражный суд Челябинской области заявление с требованием признать недействительным договор купли-продажи доли во владении земельным участком и имуществом в челябинском бору. Ответчиками по иску выступили ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”», ООО «Кубань-Вино» и АО «Агрофирма “Южная”». Согласно судебным документам, договор купли-продажи компании заключили с «Консультантами Урала» в 2021 году, приобретя 1/26 доли в праве общей долевой собственности.

Суд в итоге вернул иск заявительнице. Причиной стали неоплаченная госпошлина и отсутствие доказательств о владении Елены Кретовой компанией «Консультанты Урала».

Компании холдинга «Ариант», владельцем которого был Александр Аристов, стали собственностью государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”». В марте 2024 года Генпрокуратура подавала иск, адресованный только Юрию Антипову и его семье. Сумма взыскания тогда составляла 25,8 млрд руб. Месяцем ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление надзорного ведомства об изъятии у Юрия Антипова акций Челябинского электрометаллургического комбината, АО «Серовский завод ферросплавов» и «Кузнецких ферросплавов». Генпрокуратура доказала, что приватизация предприятий в 1990-х годах прошла незаконно.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев пояснил, что ипотека не позволяет собственнику доли недвижимости свободно ею распоряжаться.

«Без согласия кредитора такое имущество не может быть продано. Более того, если мы говорим об обременении в отношении земельных участков, то свободно распоряжаться собственник не может и постройками, находящимися на них»,— прокомментировал эксперт. По его словам, владелец имущества может прекратить обременение через суд, если докажет, что договор был заключен без его ведома, навязан, заключен на заведомо невыгодных условиях или с иными нарушениями закона.

Ольга Воробьева