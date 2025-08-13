Порядка 45 тонн воды накоплено в резервах Мариуполя для снабжения больниц

Около 45 тонн воды накоплены в резервах Мариуполя для снабжения лечебных учреждений города, сообщил глава муниципалитета Антон Кольцов. Он отметил, что во всех поликлиниках города для посетителей установлены кулеры с питьевой водой.

В начале июля власти ДНР заявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе. Наиболее острый дефицит воды сейчас испытывают жители донецко-макеевской и енакиевской агломераций. О сложной ситуации с водой в Мариуполе 8 августа сообщал глава регионального минстроя Владимир Дубовка. По его словам, в городе снизился объем запасов Старокрымского водохранилища. Для наполнения этих хранилищ власти ДНР начали строительство двух водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ.

Глава региона Денис Пушилин также сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон. Сейчас по водоводу регион получает не более 250 тыс. куб. м в сутки при проектных 288 тыс. куб. м. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема.

Полина Мотызлевская