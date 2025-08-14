Персонал выписывается из здравниц

Практически все работающие в России санатории сталкиваются с дефицитом кадров: не хватает до 40% сотрудников, в частности врачей, среднего медицинского и линейного персонала. Это связано с оттоком населения из небольших городов, где, как правило, расположены такие объекты. Бизнес пытается решить проблему через привлечение сотрудников из Азии и автоматизацию процессов.

Кадровый дефицит испытывают 99% санаторно-курортных организаций России, подсчитали в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ). В среднем недостает 30–40% сотрудников. Преимущественно речь идет о среднем медперсонале, врачах узкой специализации, работниках питания, перечисляет медицинский директор АОТ Михаил Данилов.

Проблема санаторно-курортной отрасли выражена острее, чем на гостиничном рынке в целом,— для работы здравниц нужно больше персонала, поясняют в «Васта Отель Менеджмент».

Кадровый дефицит в компании оценивают в 40%. Количество откликов на вакансии за последний год сократилось втрое — на одну позицию претендуют два-три кандидата, добавляют в компании.

Генеральный менеджер санатория «Елизавета — Минеральные Воды» Светлана Глоба считает, что нехватка медперсонала есть у 60% региональных здравниц. Руководитель отдела кадров санатория «Источник Кисловодск» Наталья Ковалева говорит, что дефицит работников кухни, поваров и горничных достигает 30–50% от потребности. Гендиректор сети «Плаза СПА» Марина Азарова отмечает, что труднее всего найти врачей — аллергологов, эндокринологов и иммунологов.

Дефицит сотрудников в санаторно-курортной отрасли господин Данилов связывает с открытием новых гостиниц и здравниц, увеличением фонда оплаты труда в частных клиниках, куда переходят врачи и средний медперсонал. «В санатории не менее трети от общего количества сотрудников составляют медицинские работники»,— говорит он. Директор по персоналу клиники «Кивач» Вадим Петров отмечает, что многие студенты обучаются в медицинских вузах по целевым направлениям, что предполагает обязательную отработку в два-три года. Врачи, по его словам, могут воспринимать работу в санаторно-курортных организациях как менее престижную.

Директор по персоналу АО «Курорт Белокуриха» Мария Гребенкина считает, что на ситуацию с кадрами в санаторно-курортной отрасли влияют демографический спад и миграция молодого населения из небольших городов, где часто располагаются здравницы.

Соискатели редко готовы работать далеко от дома, а молодые специалисты не стремятся в сельскую местность, говорит врио главного врача санатория «Решма» ФМБА России Юлия Куликова. Решать проблему, по ее словам, здравницы пытаются, предоставляя жилье, компенсируя расходы на аренду, проценты по ипотеке, стимулирующие выплаты.

В «Васта Отель Менеджмент» поясняют, что крупные сети пытаются укомплектовать штат, в том числе привлекая сотрудников из дальнего зарубежья — Индии и стран Юго-Восточной Азии. Директор по персоналу Azimut Hotels Марина Попова считает, что проблемы с нехваткой специалистов помогает решить повышение заработных плат, введение программ обучения.

Повышение зарплат сотрудникам — существенная статья расходов для здравниц и гостиниц, влияющая на их экономическую эффективность, говорит партнер CMWP Марина Мережко. Эксперт поясняет, что если раньше траты на персонал составляли около 30% от общих расходов объектов, то сейчас превышают 40%. Оптимизируют расходы гостиницы, по словам госпожи Мережко, через автоматизацию: бесконтактное заселение, заказ услуг и прочее.

Дефицит кадров прослеживается на фоне роста потребности в персонале. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что только его сети для новых открытий в течение трех-пяти лет потребуется более 13 тыс. специалистов. Михаил Данилов называет сборку команды одной из наиболее сложных задач для инвесторов при запуске новых проектов.

