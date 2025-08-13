Оренбурженку осудили за посылку с запрещенным веществом в Нижний Новгород

Приокский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о незаконной пересылке сильнодействующих веществ через границу в отношении жительницы Оренбурга, заказавшей посылку с таблетками для похудения в Нижний Новгород. Об этом сообщили в суде.

По фабуле дела, обвиняемая решила торговать таблетками из Таиланда, содержащими запрещенное в России вещество сибутрамин. Объявления о продаже она разместили в мессенджерах и соцсетях. Для одного из покупателей она заказала посылку с таблетками с доставкой в почтовое отделение Нижнего Новгорода. Лицензии для фармацевтической деятельности у нее не было.

Подсудимая полностью признала вину. Суд назначил ей четыре года лишения свободы условно.

Владимир Зубарев