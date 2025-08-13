Свердловский СКР завершил расследование двойного убийства 24-летней давности

СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в похищении двух человек, убийстве краже и других преступлениях, совершенных 24 года назад. Всего он обвиняется по ч. 3 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц), ч. 4. ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст.167 УК РФ (поджог чужого имущества). Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 11 августа 2001 года обвиняемый участвовал в похищении двух жителей Артемовского района, поскольку ранее один из них дал показания следствию о незаконном обороте наркотиков против знакомого обвиняемого. Обвиняемый и его знакомый похитили мужчину и женщину, чтобы запугать их и чтобы те взяли вину на себя. В багажнике машины они вывезли потерпевших к поселку Буланаш.

Однако чуть позже сообщники поняли, что пострадавшие могут снова дать свидетельские показания, поэтому решили убить их. Обвиняемый ударил похищенного мужчину топором по голове, от чего он скончался на месте. Второй фигурант (как установлено впоследствии психиатрической экспертизой, невменяемый) убил вторую жертву таким же способом. Чтобы избавиться от улик, они облили машину ведром бензина и подожгли ее.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, важными оказались пояснения местного жителя, который стал очевидцем преступления. «Он, будучи в то время несовершеннолетним, возвращался с рыбалки и увидел, как несколько мужчин спешно садились в машину, после чего уехали от того места, где был пожар. Когда подросток подошел поближе к горевшей автомашине, то увидел там тела двоих погибших — они находились на заднем и на переднем сиденье»,— рассказал полковник Горелых. Тогда, испугавшись, юноша побежал на трассу, где остановил попутную автомашину и сообщил водителю об увиденном. После этого они передали информацию экипажу ГАИ.

В СКР уточнили, что в ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении подельника обвиняемого будет выделено в отдельное расследования.

Артем Путилов