Администрацию Куюргазинского района возглавила экс-служащая минобрнауки Башкирии

Совет депутатов Куюргазинского района назначил главой администрации Лиру Терегулову. Об этом сообщает пресс-служба райадминистрации.

Госпожа Терегулова начала трудовую деятельность в 1996 году. В разное время работала учителем начальных классов, заместителем директора в разных школах Куюргазинского района и Кумертау. С 2009 года поступила на службу в администрацию Куюргазинского района (в том числе, исполняющим обязанности замглавы по социальным вопросам). С ноября 2018-го по февраль этого года работала в министерстве образования и науки Башкирии, где отвечала за государственную политику в сфере общего образования и дополнительное образование и воспитание. В последнее время снова работала в администрации родного района, курируя социальные вопросы.

С 2019 года администрацию Куюргазинского района возглавлял экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Юлай Ильясов, в начале июле покинувший должность.

Идэль Гумеров