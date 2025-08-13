В Чувашии руководство стройфирмы заподозрили в уклонении от налогов на 24 млн

Следственное управление СК России по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора и фактического руководителя строительной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 24 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемым вменяется п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2024 года фигуранты включили в налоговую декларацию за второй квартал заведомо ложные сведения, не отразив данные о реализации товаров на сумму более 4 млн руб. и о предварительной оплате на сумму более 20 млн руб. Таким образом, руководители уклонились от уплаты НДС на общую сумму более 24 млн руб.

Факты противоправной деятельности выявлены в результате взаимодействия следователей с сотрудниками УФНС по Чувашии. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств дела и выявления возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Анар Зейналов