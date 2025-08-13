Bild: немецкая полиция удивилась приезду Зеленского в Берлин

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин стал «суперкатастрофой» для местной полиции. Его приезд застал правоохранителей врасплох, пишет Bild со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

По словам источников, полиция Берлина узнала о визите президента Украины поздно вечером во вторник. На «укрепление» столицы у них было всего несколько часов. В соцсети Х представители полиции объявили гражданам, что в правительственном квартале временно перекроют пешеходное и транспортное движение.

13 августа Владимир Зеленский приехал в Берлин, чтобы поучаствовать в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах также будет присутствовать канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидеры других стран Евросоюза. Центральной темой встречи может стать грядущий российско-американский саммит.