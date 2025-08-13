В «РТ-Технологии» сообщили о планах увеличить производственные площади

Компания «РТ-технологии» планирует увеличить размер производственных площадей до 3 тыс. кв. м. Новое строительство, запланированное на Северной площадке ОЭЗ «Томск», должно быть завершено к 2028 году.

«В перспективе до 2028 года компания планирует расширение производственных площадей до 3 тыс. кв. м и наращивание экспортного потенциала», - рассказали «Ъ-Сибирь» в компании.

В 2024 году производственные площади «РТ-Технологий» были увеличены с 800 до 1,6 тыс. кв. м. В частности, обустроен второй этаж, на территории которого разместятся новые производственные зоны, лаборатория и бытовые помещения для персонала. Расширение осуществляется за счет собственных средств компании в объеме более 40 млн руб.

«РТ-технологии» занимается разработкой экранирующей и поглощающей продукции для спецприменения с 2014 года. Компания является резидентом томского ОЭЗ. Основные потребители – предприятия радиоэлектронной, авиационной, космической и телекоммуникационной отраслей, предприятия ВПК, Роскосмос и Росатом, сообщается на сайте организации.

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «РТ-Технологии» являются Андрей Дубок (52%), Дмитрий Янчук (48%). Выручка компании в 2024 году составила 214 млн руб., прибыль 40 млн руб.

Лолита Белова