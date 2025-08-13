Засуха покусилась на архивы

В Великобритании призвали удалять старые электронные письма и фотографии ради экономии воды. Накануне правительство назвало рекордную за последние 50 лет засуху проблемой национального масштаба. Особенно сильно пострадали северо-восточная Англия и Шотландия. В связи с этим чиновники разослали жителям советы о том, как правильно беречь воду. Как пишут местные СМИ, в списке рекомендаций есть и пункт об очистке личных архивов электронной почты. Якобы хранение старых данных перегружает серверы, охлаждение которых требует огромного количества жидкости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Но гендиректор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов считает такие утверждения обычной манипуляцией: «На мой взгляд, кто-то таким образом пытается продвинуть какие-то другие интересы. Само по себе хранение писем, где преимущественно текстовые данные, не должно занимать столь больших объемов, чтобы можно было говорить о том, что требуется много электричества, а тем более воды. Конечно, есть и вложения, но, как правило, их размер ограничен. Если говорят о воде, скорее всего, имеется в виду что-то вроде адиабатических систем охлаждения в дата-центрах, но обычно они гоняют воду по замкнутому контуру.

Если говорить о системах охлаждения, которые расходуют проточную воду, это совсем экзотика, едва ли большинство почтовых серверов Англии используют именно их».

Среди других рекомендаций британского правительства — собирать дождевую воду, меньше мыться в душе и перестать поливать газоны. В целом такие меры можно считать эффективными, полагает главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов. Но, по его словам, пункт об удалении старых электронных писем вызывает большие сомнения: «В основном расходы этих компьютерных центров идут на другие нужды, а не на обслуживание памяти. Да, есть проблемы ГЭС или атомных станций: сухие градирни, мокрые градирни, дополнительные испарения, нет дополнительных испарений. Всякая экономия воды приводит к удорожанию строительства.

Вообще, энергетические установки, использующие большое количество воды, более или менее оптимально проектируются. Чтобы перейти на новый уровень снижения водопользования, надо население заставлять потреблять минимум ресурсов. Резервов тут очень много. Например, в Москве за последние 30 лет потребление сократилось практически в два раза. Мы считаем, что это как раз за счет экономии воды, хорошей арматуры и, конечно, ликвидации промышленности. Но это должна быть целенаправленная техническая политика в государстве, чтобы все дома обеспечивались счетчиками, чтобы люди понимали ситуацию и не выливали питьевую воду в огороды».

По данным властей Великобритании, уровни рек и водохранилищ в стране продолжают падать. При этом прогноз на август остается неутешительным — существенные осадки не ожидаются.

Никита Путятин