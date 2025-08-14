Росгосстрах: чаще жилье от дронов страхуют жители многоэтажек

По статистике Росгосстраха, собственники домов чаще всего обращаются в компанию по поводу ущерба из-за подтоплений, ураганов, града и других природных катаклизмов — на эти риски приходится порядка 70% заявлений. Бич для квартир в многоэтажных домах — заливы: это причина порядка 93% заявлений от клиентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Однако есть еще один риск, который одинаково угрожает и частным домам, и квартирам, — это падение обломков БПЛА. Атаки беспилотников стали реальной угрозой для многих российских регионов: даже в, казалось бы, спокойных местах возможны подобные происшествия. Но обезопасить свой кошелек от больших потерь можно в любом случае — если заранее застраховать свое имущество.

Только с начала этого года Росгосстрах урегулировал порядка 200 страховых событий, связанных с повреждением жилья из-за падения БПЛА, выплатив по ним владельцам более 23 млн рублей. Причем чаще такие полисы оформляли жители многоэтажек.

«Падение летательных аппаратов, включая их обломки, давно входит в классические программы страхования имущества жителей наравне с пожарами, потопами, стихийными бедствиями и кражами. Страхуя свое жилье, наш клиент может быть уверен, что компания поможет ему и в ситуациях с БПЛА, — говорит директор филиала Росгосстраха в Ставропольском крае Георгий Нефетиди. — Для тех же, кто пока не готов застраховать имущество по полному пакету рисков, Росгосстрах разработал продукт «Защита от дронов» — он покрывает только один риск: падение на застрахованный объект летательных аппаратов, их обломков или грузов, в том числе в результате теракта».

По полису «Защита от дронов» можно застраховать стены, крышу, внутреннюю отделку дома или квартиры, а также имущество внутри. Дополнительно можно включить в полис гараж, баню и другие постройки на участке. Лимит страховой ответственности Росгосстраха по частному домостроению составляет до 5 млн рублей, по квартире — до 15 млн рублей. Сумму страхового покрытия собственник имущества выбирает самостоятельно. Рассчитать, во сколько обойдется полис «Защита от дронов», просто: для дома тариф составляет в среднем 0,1%, для квартиры — 0,05% от страховой суммы. При этом предварительного осмотра имущества не требуется.

Как рассказали в Росгосстрахе, довольно часто обращаюсь в компанию по поводу страховки «от дронов», собственники жилья, изучив условия классической программы Росгосстраха по страхованию имущества, в итоге выбирают ее — чтобы иметь более полную страховую защиту и включить в договор другие важные для жилья риски, в частности, паводки, пожары, кражи и т.д.

Урегулирование страхового случая при падении БПЛА или его обломков на дома и квартиры также происходит стандартно, собственник предоставляет обычный пакет документов: заявление на страховую выплату, документ на право владения жильем, банковские реквизиты и документы из компетентных органов — при их наличии. Если событие освещалось в СМИ, Росгосстрах не требует подтверждение из компетентных органов.

Проконсультироваться по программам страхования имущества жители Ставропольского края могут у официальных представителей Росгосстраха. Или обратиться в офис компании в Ставрополе, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 328/9. Телефон: (8652) 34-95-34

ПАО СК «Росгосстрах»