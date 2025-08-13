Число точек раздачи технической воды в ДНР увеличили до 105

В Донецкой народной республике увеличили до 105 количество мест раздачи технической воды в котельных, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, продолжается работы по врезке кранов с водой в многоквартирных домах. За сутки было установлено 18 таких кранов. Всего в республике их установлено более 5 тыс.

Также власти ведут борьбу с незаконной врезкой кранов. Работу по выявлению таких врезок в регионе ведут 14 бригад. За последние два дня они обнаружили восемь незаконных кранов. Сейчас краны отключены, пояснил господин Пушилин.

11 августа глава региона сообщал об открытии 11 точек для раздачи технической воды. Тогда их общее число в регионе выросло до 102.

В начале июля власти ДНР заявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды — в Донецке и Макеевке вода подается раз в три дня на несколько часов. Кроме того, господин Пушилин сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон. Сейчас по водоводу регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема, сообщал глава регионального минстроя Владимир Дубовка.

Наиболее острый дефицит воды сейчас испытывают жители донецко-макеевской и енакиевской агломераций. Сложная ситуация и в Мариуполе, там снизился объем запасов Старокрымского водохранилища. Для наполнения этих хранилищ власти ДНР начали строительство двух водоводов из Углегорского и Павлопольского водохранилищ.

Полина Мотызлевская