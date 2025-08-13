Ярославский суд вынес приговор по делу о мошенничестве с муниципальной землей

Кировский районный суд Ярославля признал виновными двух местных жителей в мошенничестве с муниципальной землей на 49 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в 2013-2021 годах обвиняемые получали земельные участки на улицах Красноборской и Осташинской под строительство социальных объектов, а именно: крематория, образовательной организации и гаражей для инвалидов. Объекты не построили, но поставили на кадастровый учет, что позволило выкупить землю за 15% от кадастровой стоимости.

Таким путем было похищено два земельных участка общей площадью 2,2 га стоимостью 49 млн руб. К настоящему моменту земля возвращена в муниципальную собственность после исков прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что двое подсудимых получили пять и три года условно с испытательными сроками на 4,5 и 3,5 года соответственно. Также признанные виновными в мошенничестве должны заплатить штрафы — в размере 500 и 250 тыс. руб. соответственно.

Изначально в деле было три фигуранта, в отношении одного из них производство приостановлено в связи с уходом на СВО, сообщил «Ъ-Ярославль» источник.