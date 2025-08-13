В Березниках по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после смерти младенца. Как сообщает следственное управление, в ночное время 12 августа местная жительница 2009 года рождения в домашних условиях родила девочку. Решив, что ребенок мертв, она скинула тело ребенка с пятого этажа дома.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы и объекты, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СУ СКР.