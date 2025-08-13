«Россети Тюмень» направили 9 млн на присоединение к сетям особой экономической зоны в Югре

«Россети Тюмень» провели техприсоединение к сетям первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в ХМАО-Югре. Для важнейшей территории развития промышленных производств энергетики выдали 20 МВт мощности от подстанции 110 кВ «Заречная». На технические мероприятия компания направила более 9 млн рублей.



В рамках проекта энергетики реконструировали четыре ячейки 6 кВ в комплектном распределительном устройстве подстанции, установили 12 новых трансформаторов тока и четыре вакуумных выключателя. Специалисты заменили электромеханические устройства релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные, что обеспечит надёжное электроснабжение и защиту электрооборудования. Контролировать качество и количество передаваемой электроэнергии будут современные интеллектуальные приборы учета.

У питающего центра достаточный запас мощности под растущие потребности ОЭЗ «Нягань». Ожидается, что на ее территории создадут не менее 700 рабочих мест. «Нягань» станет 50-й территорией подобного типа в России.

Технологическое присоединение к электросетям — один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»