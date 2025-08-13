Картаполов: сообщения о воинском учете на «Госуслугах» не связаны с мобилизацией

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РБК, что уведомления на «Госуслугах» о внесении сведений в реестр воинского учета связаны с наполнением баз данных. По его словам, сообщения, которые получают находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете, «не грозят» мобилизацией или призывом на срочную службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных»,— сказал господин Картаполов.

В сообщениях, рассылаемых через «Госуслуги», россиян просят проверить свои данные в реестре воинского учета. Для этого необходимо запросить выписку из личного кабинета реестра. Чтобы изменить сведения нужно подать через портал соответствующее заявление.

Единый реестр воинского учета начал работу 1 ноября 2024 года. В реестра размещаются уведомления, связанные с военной службой, — прохождением медосвидетельствования, призывных комиссий, уточнением документов для военкоматов и др. Повестка, размещенная в реестре, считается полученной спустя семь дней после ее публикации в личном кабинете.

По словам Андрея Картаполова, сообщения связаны с введением новой электронной системы, для которой военкоматам необходимо актуализировать старые данные. Например, данные о срочной службе россиян, проходивших ее 10-15 лет назад. Им в военкоматы нужно предоставить новые данные. «Может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность»,— сказал депутат.

Господин Картаполов также указал, что в этот осенний призыв (начинается с 1 октября) бумажные повестки все еще будет рассылаться наряду с электронными.

Полина Мотызлевская