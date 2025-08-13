ТМК сменила управляющего директора Синарского трубного завода

Управляющим директором АО «Синарский трубный завод» (СинТЗ)назначен Борис Пьянков, сообщил в Telegram-канале первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. По его словам, нового руководителя менеджменту и сотрудникам представил генеральный директор ПАО «ТМК» Сергей Чикалов.

С 2017 года СинТЗ руководил Вячеслав Гагаринов. По данным Алексея Шмыкова, он занял пост заместителя гендиректора ПАО «ТМК» по качеству.

Борис Пьянков — инженер-металлург по образованию. Начал трудовую деятельность в 1998 году на Северском заводе (СТЗ, входит в ТМК) и прошел путь от помощника мастера до начальника трубопрокатного цеха №1. С 2023 года занимал должность заместителя гендиректора ТМК, курировал реализацию проекта «Цифровое производство ТМК», создание сервисной структуры «ТМК-ТехСервис», выполнение экологических программ на заводах ТМК, а также внедрение современной системы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда.

Синарский трубный завод расположен в Каменске-Уральском. На нем работает более 6 тыс. человек. Выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента, а также бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы и так далее. Входит в ТМК с 2022 года.

Полина Бабинцева