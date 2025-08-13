«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о производстве композитных материалов в России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Акведуки, дамбы и величественный Пантеон — Античные сооружения прошли проверку времени и до сих пор сохранились благодаря одному изобретению древних римлян. Замешав с водой вулканическую золу, щебень и известь, они получили бетон — один из самых ранних примеров композитного материала в истории, материала, который получен за счет соединения нескольких компонентов. Из-за этого у него улучшенные свойства. Например, прочность и устойчивость к деформации. Современная эра такой технологии началась в XX веке с появлением синтетических полимеров и стекловолокна. Печать 3D-композитов, биоразлагаемые матрицы, использование наночастиц для сверхпрочности и возможности самовосстанавливаться — все это день сегодняшний. Их используют в авиа- и кораблестроении, атомной промышленности.

Правда, в России, несмотря на множество небольших компаний с местными Кулибинами, крупных предприятий недостаточно. Все же малый бизнес может перекрыть лишь часть потребностей страны. Например, для многих высокомодульных матриц в итоге приходится закупать сырье за рубежом. Решить эти проблемы призван нацпроект «Новые материалы и химия», при поддержке которого планируется разработать современные технологии производства композитных материалов и увеличить объем выпуска новых композитов втрое. Тем более что для этого есть условия, говорит гендиректор инжиниринговой компании ARSKA Tech Артем Воловиков:

«Раньше, например, композитные материалы создавались путем обычной итеративной комбинации различных компонентов и последующей проверки физико-механических свойств полученного материала. Постепенно его состав дорабатывался. Сейчас же инжиниринг позволяет прогнозировать свойства материала еще на этапе проектирования, в том числе с применением методов искусственного интеллекта и с помощью создания цифровых двойников. Сначала определяются требуемые свойства материала, а затем посредством цифрового моделирования подбирается оптимальный состав, структура и технология производства. Можно заранее рассчитать, из каких компонентов должен состоять материал, каким образом должно происходить его механическое формирование и под каким углом, какого диаметра должны быть волокна. Правильно подобранный композитный материал, еще и адаптированный к конкретной среде, повышает безопасность и долговечность конструкций, поэтому предприятиям химической отрасли крайне необходимы отечественные композиты».

У России большой научный и инжиниринговый потенциал. Так что при поддержке нацпроекта, сотрудничестве научных институтов, бизнеса и вузов стоит ожидать появление новых композитных материалов, за которыми будущее.