В Абганерово Волгоградской области хотят отремонтировать дорогу за 3,3 млн
В селе Абганерово Волгоградской области планируют провести ремонт автодороги. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».
Заказчиком выступает администрация Абганеровского сельского поселения Октябрьского района Волгоградской области. Подрядчик должен выполнить работы в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Извещение о закупке размещено 13 августа. Заявки принимаются до 21 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,3 млн руб.