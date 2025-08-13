Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Абганерово Волгоградской области хотят отремонтировать дорогу за 3,3 млн

В селе Абганерово Волгоградской области планируют провести ремонт автодороги. Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает администрация Абганеровского сельского поселения Октябрьского района Волгоградской области. Подрядчик должен выполнить работы в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Извещение о закупке размещено 13 августа. Заявки принимаются до 21 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,3 млн руб.

Павел Фролов