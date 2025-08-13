Сеть «Жизньмарт» запустила новый формат торговых точек в Екатеринбурге

Уральская сеть магазинов «Жизньмарт» запустила в центре Екатеринбурга на месте «Брусника Маркет» свой новый формат «Жизньмарт дейли». Помимо магазина в торговой точке на пр. Ленина, 41 запустили гастрономическое кафе. Кроме упакованных обедов на полках появилась еда на развес.

Как объяснили представители сети, покупатели могут составлять свои комбо-обеды. Это первая точка «Жизньмарт дейли». По данным на август, в Екатеринбурге работает 169 магазинов, еще 26 в Свердловской области. Всего сеть «Жизньмарт» насчитывает 303 магазина по всей стране.

Основатель сети, бизнесмен и ресторатор («Сушкоф» и «Дель Песто») Иван Зайченко открыл первый магазин в марте 2019 года на Шейнкмана, 90, в Екатеринбурге. После запуска он стал продавать франшизу этого проекта. Помимо Свердловской области, магазины сети работают в Тюмени, Уфе, Перми и других городах. Позже компания вышла на рынок Казахстана и ОАЭ.

София Паникова