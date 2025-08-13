Главный тренер ярославского «Локомотива» прилетел в Россию

Канадский специалист, новый наставник ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли прилетел в Россию. Как сообщается в Telegram-канале клуба, Хартли приземлился в Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Боб Хартли приедет в Ярославль 13 августа. В настоящее время команда готовится к новому сезону с помощниками Хартли.

Напомним, что новый наставник уже позвонил игрокам «Локомотива» и провел предварительные разговоры.

Согласно плану предсезонной подготовки, до 19 августа команда проводит тренировочные сборы в Ярославле. На 18 августа назначен матч против нижегородского «Торпедо». 20-24 августа «железнодорожники» выступят на Кубке Блинова в Омске. Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа по 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью».

Алла Чижова