Вице-премьер Казахстана назвал шоп-туры россиян полезными для республики

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал поездки россиян в приграничные районы республики, которые отправляются туда за покупками из-за высокого курса рубля. Он не считает это чем-то исключительным и назвал шоп-туры полезными для местных продавцов. Господин Жумангарин сообщил, что такие поездки все равно пока не пользуются массовым спросом.

«У нас достаточно хорошее сейчас обеспечение потребительского сектора в Казахстане идет. Поэтому в приграничных регионах России, я думаю, что это для них тоже хорошее расположение. Мы получаем доходы, идет сбыт продукции»,— отметил он (цитата по ТАСС).

Власти продолжают следить за курсом рубля к тенге, отметил вице-премьер. «Что касается влияния крепкого рубля на инфляцию, то он уже сыграл свою роль»,— сказал он.

Долгое время соотношение российской валюты к тенге находилось на уровне 1:5, отмечает ТАСС. Однако из-за укрепления рубля и падения тенге соотношение превысило 1:6,5. Высокий курс рубля вредит казахстанскому бизнесу, который зависит от импорта оборудования из РФ, заявлял в июне председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов. При этом для производителей из Казахстана такое положение дел может быть выгодным, поскольку подорожавшие российские товары становятся менее конкурентоспособными, говорил он.

