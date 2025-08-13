Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила, что Еврокомиссия считает нынешнее руководство Венгрии помехой «для единой Европы» и рассматривает сценарии смены власти в республике. В эту кампанию, по утверждению российской разведки, включилась и Украина, дестабилизирующая ситуацию в Венгрии при помощи спецслужб и украинской диаспоры.

«По данным СВР, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" П. Мадьяр. Расчет состоит в том, чтобы привести его к власти на парламентских выборах весной 2026 года, "а может и раньше"»,— говорится в заявлении СВР.

По утверждению разведки, на финансирование этого плана средства готовы предоставить немецкие партийные фонды, норвежские правозащитные НПО, а также Европейская народная партия.

Правительство Виктора Орбана неоднократно подвергалось критике других стран ЕС из-за позиции по российско-украинскому конфликту: Будапешт выступает против продолжения военной помощи Украине и неоднократно грозил заблокировать связанные с этим инициативы. 12 августа Венгрия не присоединилась к совместному заявлению лидеров ЕС по Украине

Лусине Баласян