В Стерлитамаке экс-полицейским вынесли приговор за мошенничество

Стерлитамакский городской суд республики вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника полиции УМВД России по Стерлитамаку Юлиана Ямлиханова и экс-заместителя начальника уголовного розыска Андрея Семенова. Они признаны виновными в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст.159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п.п «а», «г», «е» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Суд приговорил бывших полицейских к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет, а также лишил их специального звания «подполковник полиции».

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии и Объединенная пресс-служба судов республики, в августе прошлого года в отдел полиции был доставлен житель Стерлитамака, ставший очевидцем преступления. Подсудимые, «применив к потерпевшему физическое насилие», смогли убедить его в соучастии в похищении человека. Чтобы избежать уголовной ответственности полицейские предложили стерлитамакцу заплатить им денег, пояснили в СКР.

Чтобы расплатиться с полицейскими, потерпевший продал свой Hyundai Solaris за 350 тыс. знакомому одного из сотрудников МВД. Получив 200 тыс. руб., полицейские разделили сумму пополам.

Андрея Семенова и Юлиана Ямлиханова задержали оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Обвиняемые признали вину. По требованию прокуратуры они были уволены из полиции по утрате доверия.

