В Грузии более 20 интернет-изданий провели акцию в поддержку Мзии Амаглобели

22 интернет-СМИ в Грузии временно приостановили свою деятельность в рамках акции «Свет не должен погаснуть». Она направлена на защиту независимых медиа в стране.

Согласно заявлению, распространенному изданием «Батумелеби», акция приурочена к делу основательницы медиапроекта «Батумелеби/Нетгазети» Мзии Амаглобели.

6 августа суд в Батуми приговорил госпожу Амаглобели к двум годам лишения свободы за пощечину начальнику батумской полиции Ираклию Дгебуадзе. В распространенном заявлении ее называют «узницей совести».

Ранее о приостановке работы 22-х грузинских интернет-изданий сообщил ТАСС. Среди них, согласно данным агентства, оказались «Батумелеби», «Нетгазети», on.ge, «Публика». При переходе на сайты указанных изданий появлялся черный экран.

Инцидент с пощечиной произошел во время митингов в Батуми 12 января, вызванных заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров с Брюсселем о членстве в Евросоюзе. По словам журналистки, она ударила полицейского в ответ на нецензурную брань. Позднее он заявлял на судебных заседаниях, что испытал от пощечины «жгучую боль».