В июле спрос на аренду загородных домов в Нижегородской области вырос в два раза
В Нижегородской области в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года спрос на посуточное бронирование квартир вырос на 34%, предложение — на 39%.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным «Авито Путешествия», средняя стоимость квартиры при такой форме найма составила 5,1 тыс. руб. в сутки. Чаще всего квартиру арендуют на двое суток.
В целом по России спрос на посуточную аренду квартир в июле вырос на 28%, предложение — на 26%.
Спрос на загородные объекты недвижимости в Нижегородской области вырос в июле в два раза (на 107%), а предложение на 35%.