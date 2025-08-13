Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В июле спрос на аренду загородных домов в Нижегородской области вырос в два раза

В Нижегородской области в июле 2025 года по сравнению с июлем прошлого года спрос на посуточное бронирование квартир вырос на 34%, предложение — на 39%.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным «Авито Путешествия», средняя стоимость квартиры при такой форме найма составила 5,1 тыс. руб. в сутки. Чаще всего квартиру арендуют на двое суток.

В целом по России спрос на посуточную аренду квартир в июле вырос на 28%, предложение — на 26%.

Спрос на загородные объекты недвижимости в Нижегородской области вырос в июле в два раза (на 107%), а предложение на 35%.

Андрей Репин