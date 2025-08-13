В Котово ищут подрядчика на изыскания и проектную документацию ремонта моста

Администрация Котово Волгоградской области ищет подрядчика на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации ремонта моста через реку Малая Казанка по ул. Степной. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Работы предстоит выполнить с даты заключения контракта до 30 ноября этого года. Гарантийный срок на них составляет не менее двух лет с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Извещение о закупке размещено 13 августа. Заявки принимаются до 21 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млн руб.

Павел Фролов