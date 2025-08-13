В Челябинске появится система мониторинга передвижения электросамокатов

В Челябинске провели испытания новой системы мониторинга передвижения электросамокатов. Программа, которая в том числе использует уличные камеры видеонаблюдения, позволяет отслеживать маршруты, парковку транспортных средств, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения с определением оператора кикшеринга, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 сентября в городе начнут действовать новые правила использования электросамокатов. Комитет дорожного хозяйства администрации определил 1,5 тыс. мест парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Операторы наносят спецразметрку для их обозначения. При благоприятных погодных условиях они закончат в срок. Начинать и завершать поездку с осени можно будет только в этих точках. Регламент вывоза на штрафстоянку самокатов, оставленных не на парковке, уже разработали. В скором времени выберут подрядчика, ответственного за эвакуацию. Карта мест, где можно разместить СИМ, находится в открытом доступе.

«Операторы готовы работать по нашим правилам, считают Челябинск передовым в вопросах выстраивания конструктивного диалога и регулирования этой сферы. Все компании уже приступили к выполнению поставленных задач. Контроль мы не ослабим, а только усилим, чтобы сервис арендных самокатов был комфортным и безопасным для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул глава города Алексей Лошкин.

По поручению мэра также проработали инициативу о введении штрафов для операторов, паркующих самокаты вне согласованных зон. Эта мера может начать работать уже в следующем году.

Виталина Ярховска