Politico перечислила пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина

У Украины есть пять основных требований для заключения мирного соглашения с Россией, пишет Politico. В преддверии встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина газета опубликовала украинские условия мира.

Устойчивое прекращение огня до любых территориальных уступок;

Россия должна возместить Украине ущерб от боевых действий. Он оценивается в $500 млрд–$1 трлн;

Украина считает членство в Евросоюзе и НАТО единственным долгосрочным способом предотвратить возможное нападение в будущем. Киев также отвергает требование Москвы о сокращении вооруженных сил и прекращении поставок оружия;

возвращение украинских военнопленных и детей.

Украина настаивает на сохранении введенных против России санкций.

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главной темой встречи станет российско-украинский конфликт. Американский президент говорил о планах обсудить в том числе возможный «обмен территориями». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит на Аляске важен для отношений Москвы и Вашингтона, но принимать решения за украинскую сторону «они не могут».

Лусине Баласян