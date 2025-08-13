Прокуратура взыскивает с ижевского ЧОП 76 млн рублей в пользу «Уфаводоканала»

Арбитражный суд Башкирии 26 августа рассмотрит исковое заявление республиканской прокуратуры к ГУП «Уфаводоканал» и ООО ЧОП «ЧОА "Кобра"» об аннулировании двух договоров на оказание охранных услуг. Кроме того, надзорное ведомство взыскивает с охранного агентства в пользу госпредприятия 76,2 млн руб.

По данным сайта госзакупок, договоры были заключены в мае и декабре 2023 года. Их суммарная стоимость составила около 138,1 млн руб. С чем связаны претензии прокуратуры, неизвестно.

ООО ЧОП «Частное охранное агентство "Кобра"» зарегистрировано в 2001 году в Ижевске. По данным Rusprofile, учредителем компании является Елизавета Пичугина. В 2024 году выручка организации составила 142 млн руб., чистая прибыль — 9,1 млн руб.

Идэль Гумеров