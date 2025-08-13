Эхо взрывной волны

В Томске рассмотрели дело о взрыве на вещевом рынке летом 2001 года. Его, по версии следствия, организовал разделяющий националистические взгляды предприниматель Виктор Лукьянчиков, который собирался разобраться с торговцами из КНР. Сумку с самодельной бомбой нашла продавщица и, услышав щелчок, успела забросить ее под металлический прилавок, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв. В результате взрыва и пожара четверо граждан Киргизии получили ранения и ожоги. Виктора Лукьянчикова приговорили к 24 годам колонии, Игорю Кириллову, подготовившему взрывное устройство, присудили 19 с половиной лет. Оба дали признательные показания.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Виновные во взрыве бомбы на вещевом рынке в Томске проведут в колонии от 19,5 до 24 лет

Суд вынес приговор предполагаемому организатору и исполнителю взрыва на томском вещевом рынке «Народный» летом 2001 года. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, не называя фамилии осужденных. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о директоре хлебопекарного предприятия Викторе Лукьянчикове и его личном водителе Игоре Кириллове.

События, о которых идет речь, произошли 7 июня 2001 года, в преддверии Дня города. Рано утром на рынке сработало взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты РГД-5, четверо продавцов из Киргизии получили осколочные ранения, ожоги и были госпитализированы. Следственные органы возбудили уголовное дело. Распутать его удалось только в 2024 году.

«На протяжении более 20 лет непрерывно велась работа по раскрытию данного преступления. Были выявлены новые свидетели и очевидцы событий, произошедших в 2001 году»,— сообщили в томском управлении СКР.

Расследование вывело правоохранителей на томского хлебопека Виктора Лукьянчикова и его водителя Игоря Кириллова. По информации источников, придерживавшийся радикальных националистических взглядов предприниматель задумал устроить взрыв на рынке Томска, чтобы разобраться с торговцами из Китая. Коммерсант предоставил разделявшему его убеждения водителю гранату РГД-5. Последний изготовил мину-ловушку, которая должна была взорваться в руках человека, поднявшего сумку. Чтобы усилить поражающий эффект, он поместил гранату в канистру с бензином. Бомбу он вложил в клетчатую сумку, из тех, что используют челноки, и оставил накануне рядом с прилавком.

Утром 7 июня одна из торговок подняла бесхозный баул, но, услышав щелчок, успела его отбросить. В результате взрыва и пожара четверо граждан Киргизии получили ранения и ожоги. Пострадавшим были причинены легкий и средней степени тяжести вред здоровью.

«Летального исхода удалось избежать в связи с тем, что взрыв произошел под металлическим прилавком»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре.

Виктору Лукьянчикову и Игорю Кириллову предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по мотиву национальной ненависти (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Они полностью признали вину, свои показания они подтвердили на месте преступления и в ходе судебного разбирательства. 74-летнего Виктора Лукьянчикова Ленинский райсуд приговорил к 24 годам лишения свободы, 50-летнего Игоря Кириллова — к 19 с половиной годам. Срок оба будут отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Константин Воронов