Доходы бюджета Орловской области за первое полугодие составили 26 млрд рублей
Доходы бюджета Орловской области за первое полугодие 2025 года достигли 26,151 млрд руб. при плановом годовом показателе в 58,504 млрд руб. Расходная часть составила 29,3 млрд руб. при ожидаемых за год 64,5 млрд руб. Об этом стало известно из соответствующего постановления правительства региона.
Основную часть доходов — 17 млрд руб. при планируемых в течение 2025 года 38,6 млрд руб. — обеспечили собственные налоговые и неналоговые поступления. В частности, доходы по НДФЛ составили 5,9 млрд руб., по налогу на прибыль организаций — 3,9 млрд руб., по акцизам — 2,6 млрд руб., по налогам при УСН — 1,9 млрд руб., по имущественному налогу юридических лиц — 1,3 млрд руб. Безвозмездные поступления достигли 9,2 млрд руб. при рассчитанных на год 19,9 млрд руб.
На экономические расходы пришлось 5,6 млрд руб., при этом всего в течение года предполагалось потратить 14,3 млрд руб. На образование власти выделили 8,2 млрд руб. из запланированных 15,6 млрд руб., на здравоохранение — 3,5 млрд руб. из 9,9 млрд руб. На социальную политику затрачено 7,4 млрд руб. из возможных 14,3 млрд руб.
За первое полугодие 2025 года в бюджет Орловской области поступило (7958065) 252 млн руб. от погашения задолженности в рамках процедур банкротства.