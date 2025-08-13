Польша отвергла предложение Белоруссии о возобновлении диалога

Варшава категорически отвергла предложение Минска о возобновлении диалога, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление польского МИДа.

«Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия,— подчеркнули в министерстве. — В нынешней ситуации мы не видим возможности для переговоров, не говоря уже о конкретных действиях в этом направлении».

Как следует из пресс-релиза ведомства, соответствующее предложение поступило Польше от Минобороны Белоруссии. Польский МИД обосновывает отказ тем, что сосед поддерживает внешнюю политику России, включая боевые действия на Украине. Еще одна причина — обострение нелегальной миграции на польско-белорусской границе. В Варшаве считают, что вина за этот кризис лежит на Минске.