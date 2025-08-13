46 тысяч британских учреждений отказались от портрета короля Карла III

Более 46 тыс. британских учреждений отказались от портрета короля Карла III, которые правительство готово было предоставить им бесплатно. Об этом пишет газета The Guardian.

По традиции во всех публичных учреждениях страны висят портреты царствующего монарха и в некоторых случаях его супруга. В 2023 году британское правительство предложило портреты вступившего на престол Карла III всем учреждениям, включая мэрии, университеты, школы, биржи труда, больницы и др. Однако многие из них не выразили интереса к получению портретов, чтобы повесить их у себя.

Сообщается, что на изготовление портретов короля было потрачено £2,7 млн, примерно 20 тыс. учреждений портреты получили. В ответ на запрос The Guardian в правительстве подтвердили, что более 46 тыс. учреждений не проявили интереса к получению портретов. То есть портреты повесили у себя только примерно 31% учреждений. При этом запросы на них отправило 73% мэрий — и всего 7% университетов и 3% больниц.

В правительстве отказались сообщить, какие именно учреждения получили портрет, а какие отказались, а также где находятся сейчас невостребованные портреты. Оно объяснило это тем, что публикация такой информации может «вызвать споры» и привести к «негативному общественному восприятию».

Как отмечает The Guardian, отказы от портретов происходили в условиях снижения популярности монархии: число британцев, считающих, что монархия полезна для Великобритании, снизилась с 60% в 2019-м до 51% в 2024 году.

Яна Рождественская