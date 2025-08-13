Магнитогорца будут судить за пропаганду терроризма

Правобережный межрайонный следственный отдел управления СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Магнитогорска. Его обвиняют в свершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщает пресс-служба госоргана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2020 года, октябре 2022-го и августе 2023-го магнитогорец разместил в социальной сети сообщения, оправдывающие террористическую деятельность в отношении государства и граждан. Это подтвердила лингвистическая экспертиза.

Преступление в сентябре прошлого года выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по региону.

Виталина Ярховска