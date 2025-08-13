«Мир стал свидетелем травмы, которую называют самой ужасной в истории тенниса»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, что произошло с российским спортсменом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Андрей Чесноков — этого теннисиста не просто любили, в 1995 он стал настоящим героем страны. В полуфинальном матче Кубка Дэвиса россиянин взял верх над немцем Михаэлем Штихом, отыграв девять матчболов и подарив сборной России выход в финал. Игра продолжалась почти 4,5 часа. Тогда президент страны Борис Ельцин вручил спортсмену орден Мужества. Кстати, Штих после того поражения сломался психологически и не смог продолжать карьеру. Андрея же, казалось, после такого матча ничто сломать не может, но спустя два года на турнире в Филадельфии мир стал свидетелем травмы, которую до сих пор называют самой ужасной в истории тенниса.

Все произошло в первом сете матча Андрея Чеснокова с Тоддом Вудбриджем: россиянин пытался достать мяч в левом углу корта, перенес вес тела на правую ногу, и в полной тишине теннисного поединка раздался страшный хруст — нога спортсмена от нагрузки сломалась, как спичка. Вудбридж потом скажет, что это выглядело так, как будто Андрея сбила машина, причем по правилам турнира первую помощь игроку мог оказывать только официальный врач, который оказался не готов к таким испытаниям. Чесноков больше десяти минут провел на корте в ожидании скорой помощи, превозмогая чудовищную боль. Потом были многочисленные операции, врачи собирали ногу теннисиста на металлические штифты. Андрей рассказывал журналистам о депрессии, о том, что боялся оставаться один, и ему хотелось выть от бессилия. На корт россиянин вернулся, но больших побед болельщики уже не увидели.

Владимир Осипов