Замминистра культуры возглавила Новосибирский музыкальный театр

Директором Новосибирского музыкального театра назначена Ирина Рудковская. О кадровом решении сообщила пресс-служба областного правительства.

Ирина Рудковская продолжительное время работала в новосибирских СМИ. В частности, руководила вещанием радиостанций холдинга «ГТРК Новосибирск». В 2013-2019 годы являлась координатором регионального движения «Бессмертный полк». Около года назад госпожу Рудковскую назначили заместителем министра культуры Новосибирской области.

«В рамках своей деятельности на посту заместителя министра она курировала работу государственных и муниципальных театров, музеев, образовательных организаций, подведомственных министерству культуры Новосибирской области. Курировала направление деятельности по развитию креативных индустрий, в том числе киноиндустрии…»,— отметили в правительстве региона.

В конце 2024 года в отставку ушел директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис. Он руководил театром около 30 лет.

Валерий Лавский