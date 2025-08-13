В Ставропольском крае обсудили смену часового пояса

Общественники Ставрополья обсудили возможность перевода времени в регионе в третью часовую зону (МСК +1). Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты края.

Участники совещания отметили, что при принятии решения о смене часового пояса необходимо учитывать специфику Ставропольского края как сельскохозяйственного региона, а также опираться на детальное экономическое обоснование.

Общественники добавили, что изменение часового пояса оказывает влияние на биоритмы человека и требует экспертной оценки.

В дальнейшем Общественная палата Ставропольского края проведет расширенное обсуждение этого вопроса с участием представителей краевых органов исполнительной власти — Минтруда, Минэкономразвития, Минздрава, Минтранса, Минобразования, Минсельхоза, а также представителей экспертного сообщества.

Наталья Белоштейн