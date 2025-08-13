Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Моор заявил, что Тюменской области пока трудно обойтись без мигрантов на стройке

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региону сложно обойтись без мигрантов в отраслях жилищного и дорожного строительства. Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции он пояснил, что полностью отказаться от мигрантов в этих сферах практически невозможно.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«При необходимости всегда будем готовы ужесточить требования. Сегодня гражданское и дорожное строительство активно развиваются. И здесь отказаться полностью, наверное, сложно, но надо стремиться к тому, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места для граждан России, обучать, повышать престиж этих профессий. Сложно найти какое-то государство, которое бы обходилось только своим трудовым ресурсом»,— прокомментировал господин Моор.

Губернатор добавил, что нынешняя ситуация требует баланса между потребностями экономики и безопасностью страны. Александр Моор также сообщил, что новых трудовых ограничений для мигрантов в Тюменской области пока не планируется. Власти продолжают анализировать рынок труда и консультироваться с бизнес-сообществом для поддержания баланса между спросом и предложением.

Василий Алексеев, Мария Игнатова

