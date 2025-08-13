За бассейн и двор — рендер в упор
Александр Леви — об ИИ-сервисах по генерации изображений домашнего обустройства
Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как инструменты искусственного интеллекта используются в сервисах по проектированию бассейна для загородного дома.
Инструментам искусственного интеллекта поручают все больше сложных задач — от синтеза запахов, прогнозирования урожайности, медицинских и других научных исследований, например. Но и в быту он оказывается не менее полезен. Часть разработчиков озадачились довольно приземленными, точнее, приводненными целями — разработкой сервисов, где ИИ поможет выбрать форму и место постройки частного бассейна. Так, Pool Planner AI выдает порядка 50 реалистичных рендеров в высоком разрешении и пяти геометрических стилях просто по фотографии двора пользователя. На обработку и подготовку визуализации требуется примерно десять минут, заверяют авторы сервиса. За этот набор изображений Pool Planner AI просит разовый платеж в $15.
Альтернативный сервис StarryAI работает похожим образом. Но там есть возможность уточнить запрос с помощью текстовой подсказки. В ней надо описать свое представление об идеальном бассейне либо же просто загрузить изображение референсов. После ИИ сгенерирует фотореалистичные концепты. Сервис обещает гибкую настройку формы искусственного водоема, а также разнообразную подборку материалов, освещения и даже обустройства ландшафта. Кстати, инструменты искусственного интеллекта позволяют не только оценить фантазии в картинках относительно бассейна, но и изучить возможные способы организации территории загородного дома в целом. Приложение Landscape Design—AI Garden, например, подскажет пользователю, что можно сделать не только с бассейном, но и террасой, растениями и декором. В общем, обещает комплексный подход к оформлению пространства.
Вне зависимости от стоимости, ширины и глубины механик подобных ИИ-сервисов и их вероятных различий все они обладают понятным преимуществом перед традиционными методами. Во-первых, они заранее позволяют оценить, как бассейн впишется в общий жилой ансамбль задолго до начала строительства. Это минимизирует риск ошибок и переделок. Во-вторых, визуализация занимает считанные часы или даже минуты, вместо недель проектирования, что ускоряет принятие решений. Ну и, скорее всего, стоимость таких сервисов будет ниже платных услуг дизайнеров или архитектурных фирм.