За бассейн и двор — рендер в упор

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как инструменты искусственного интеллекта используются в сервисах по проектированию бассейна для загородного дома.

Инструментам искусственного интеллекта поручают все больше сложных задач — от синтеза запахов, прогнозирования урожайности, медицинских и других научных исследований, например. Но и в быту он оказывается не менее полезен. Часть разработчиков озадачились довольно приземленными, точнее, приводненными целями — разработкой сервисов, где ИИ поможет выбрать форму и место постройки частного бассейна. Так, Pool Planner AI выдает порядка 50 реалистичных рендеров в высоком разрешении и пяти геометрических стилях просто по фотографии двора пользователя. На обработку и подготовку визуализации требуется примерно десять минут, заверяют авторы сервиса. За этот набор изображений Pool Planner AI просит разовый платеж в $15.

Альтернативный сервис StarryAI работает похожим образом. Но там есть возможность уточнить запрос с помощью текстовой подсказки. В ней надо описать свое представление об идеальном бассейне либо же просто загрузить изображение референсов. После ИИ сгенерирует фотореалистичные концепты. Сервис обещает гибкую настройку формы искусственного водоема, а также разнообразную подборку материалов, освещения и даже обустройства ландшафта. Кстати, инструменты искусственного интеллекта позволяют не только оценить фантазии в картинках относительно бассейна, но и изучить возможные способы организации территории загородного дома в целом. Приложение Landscape Design—AI Garden, например, подскажет пользователю, что можно сделать не только с бассейном, но и террасой, растениями и декором. В общем, обещает комплексный подход к оформлению пространства.

Вне зависимости от стоимости, ширины и глубины механик подобных ИИ-сервисов и их вероятных различий все они обладают понятным преимуществом перед традиционными методами. Во-первых, они заранее позволяют оценить, как бассейн впишется в общий жилой ансамбль задолго до начала строительства. Это минимизирует риск ошибок и переделок. Во-вторых, визуализация занимает считанные часы или даже минуты, вместо недель проектирования, что ускоряет принятие решений. Ну и, скорее всего, стоимость таких сервисов будет ниже платных услуг дизайнеров или архитектурных фирм.

Александр Леви