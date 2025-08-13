В Британии рекомендовали удалять старые письма и фото для экономии воды

Удаление старых писем и фотографий может сыграть свою роль в общенациональных усилиях по экономии воды. Во всяком случае, на это надеются эксперты правительственной Национальной группы по борьбе с засухой. 12 августа группа представила свои рекомендации широкой публике.

Кроме вполне ожидаемых советов — «исправьте протекающий унитаз», «не поливайте лужайку перед домом», «выключайте воду, когда чистите зубы», «тратьте меньше времени на прием душа», есть и менее очевидные — используйте воду от мойки посуды и продуктов для полива домашних растений, а еще удаляйте старые электронные письма и фотографии. Есть и объяснение этому совету — дата-центрам требуется огромное количество воды для охлаждения своих серверов.

Заинтересовавшееся именно этим пунктом издание The Verge направило в Управление по окружающей среде запрос о том, сколько воды, по мнению управления, можно сэкономить, удаляя письма и фотографии. Этот вопрос остался без ответа. Не получило оно и ответа на то, сколько конкретно воды потребляют дата-центры, хранящие информацию или обучающие модели ИИ в подвергшихся засухе районах страны.

Август принес в Великобританию четвертую волну жаркой погоды, а, по данным экспертов, шесть месяцев с февраля по июль этого года стали самыми сухими с 1976 года. В пяти регионах Британии официально объявлен режим засухи.

Виктор Буй