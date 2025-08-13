Нововоронежская атомная станция планирует увеличение выработки электроэнергии на 2,8%

Городской округ город Нововоронеж вошел в перечень городов для разработки мастер-планов в соответствии с поручениями Президента РФ, что, в свою очередь, дает возможность привлечения в муниципалитет дополнительного финансирования из федерального и регионального бюджетов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: правительство Воронежской области

Перспективы социально-экономического развития атомграда обсудили губернатор Александр Гусев и глава Нововоронежа Роман Ефименко.

Разработка мастер-плана является мероприятием Соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области, и финансируется за счет внебюджетных источников – средств АО «Концерн Росэнергоатом» в лице Нововоронежской атомной станции.

Также в рамках Соглашения о сотрудничестве между Росатомом и Правительством Воронежской области за последние три года на капитальный ремонт школ и детских садов, Дворца культуры, кинотеатра, стадиона, благоустройство общественных и дворовых территорий направили более 1,4 млрд рублей.

В этом году в Нововоронеже реализуются два значимых проекта. Первый — благоустройство общественной территории «Центральная площадь» — результат уже четвертой победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организованном Минстроем России. Объем финансирования проекта составляет более 109 млн рублей. Второй проект — благоустройство детской зоны напротив кинотеатра «Уран». Проект победил в рейтинговом онлайн-голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, благодаря участию Нововоронежской атомной станции городской округ преобразили различные памятники и арт-объекты: памятники «Святым благоверным Петру и Февронии», работникам атомной отрасли, великому русскому поэту Александру Пушкину, скульптурные композиции «Танк «Т-60» и «Минометчики».

В целом темп роста объема производства по промышленным видам деятельности за 2024 год в городе атомщиков составил в действующих ценах 109,5% относительно уровня 2023 года. Это объясняется положительной динамикой по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и, в основном, является результатом работы филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».

В 2025 году планируется увеличение выработки электроэнергии на 2,8% по отношению к 2024 году.

Роман Ефименко также проинформировал Александра Гусева о дальнейшем развитии города, которое тесно связано со строительством и эксплуатацией энергоблоков атомной станции. В декабре 2024 года Правительство России утвердило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Согласно документу, к 2036 году в Нововоронеже должен быть построен энергоблок №8 НВАЭС — новый оптимизированный энергоблок с ВВЭР поколения «3+» мощностью 1,2 Гвт.