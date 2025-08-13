Подростка из Ставрополья осудили за участие в террористической организации

Южный окружной военный суд приговорил к шести годам воспитательной колонии 17-летнего жителя Ставропольского края. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Об этом сообщает региональная пресс-служба СУ СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в международную террористическую организацию несовершеннолетний вступил в марте 2023 года. После он изучал инструкции о способах сборки самодельного взрывного устройства для осуществления террористических актов.

Перейти к практике несовершеннолетний не успел, его задержали силовики.

Наталья Белоштейн