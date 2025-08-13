13 августа в Италии пройдет матч Суперкубка UEFA. В его рамках «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Тоттенхемом». Эксперты отмечают разный уровень подготовки команд к этой встрече. Сможет ли английский клуб взять верх над фаворитом — победителем Лиги чемпионов? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

— На первый взгляд, все предсказуемо. Но примерно то же самое было перед финалом клубного чемпионата мира. Там ПСЖ встречался с «Челси», а завершилось все не просто победой лондонского клуба, а разгромом фаворита. Сейчас разброс в коэффициентах еще больше. В «Лиге Ставок» пари на победу британской команды в основное время идет за 6,8. Поставить на то, что она так или иначе возьмет трофей, можно с коэффициентом 3,8. Честно говоря, непонятно, есть ли у «Тоттенхема» реальные шансы противостоять ПСЖ.

— Как болельщик «Арсенала» я хотел бы сказать, что этих шансов нет, но на самом деле все не так очевидно. Можно даже не вспоминать финал против «Челси», а банально можно рассказать людям, сколько готовились команды к этому матчу. Тот же «Тоттенхем» почти месяц тренировался, проводил товарищеские матчи, штук семь я насчитал. И команда сейчас находится в отличной форме, если говорить именно о физическом состоянии. А вот парижане начали свою подготовку к этому матчу меньше недели назад, до этого все звезды парижан отдыхали. Поэтому, если говорить о физической форме, то «Тоттенхем» однозначно сильнее, лучше, и он однозначно будет интереснее. И об этом на предматчевой пресс-конференции говорили оба тренера, и я думаю, это может сыграть огромную роль. Команда Томаса Франка вполне может победить и не дать ПСЖ завоевать еще один трофей.

— Ничего себе. Но я понимаю, наверное, болельщика «Арсенала», потому что «Тоттенхем» «Арсенал» в товарищеском матче победил, и с «Ньюкасл Юнайтед» вничью сыграл. Правда, проиграл «Баварии» 0:4. Но в том, что касается уровня игры, там все в полном порядке. И у нас есть ставка 100 тыс. руб. на ничью в основное время в сегодняшнем матче. Если она сыграет, клиент получит 500 тыс. руб. Получается, можно брать?

— Хороший вариант, очень интересный. Опять же, ПСЖ есть ПСЖ, команда гениально провела прошлый сезон и, по сути, завалила только один матч с «Челси». И мне кажется, это все-таки в большей степени связано с какой-то самоуверенностью, с тем, как играла команда до этого. Я полагаю, они выходили на матч против лондонцев, думая, что вообще от них ничего не оставят. Но случилось все немного по-другому. Хотя если бы там забил в самом начале тот же Дуэ Дезире, ПСЖ мог выигрывать трофей. Я думаю, ПСЖ не будет допускать тех ошибок, которые допустил в матче с «Челси». Но физическая форма, очень сложный сезон, команда провела всего лишь несколько тренировок перед «Тоттенхемом» — все это может сказаться. Поэтому «Тоттенхем» вполне может свести этот матч вничью. Кстати, много голов в последние сезоны в матчах Суперкубка не забивали.

— Я как раз хотел спросить о результативности. Потому что очень многие ждут, что будет «тотал больше 3,5». Насколько это вероятно?

— Если мы вспомним прошлые сезоны, там были серии пенальти, 2:0, если говорим про матч «Реала» и «Аталанты». Я вспоминаю игру «Барселоны» и «Севильи» в Тбилиси, если я ничего не путаю, она закончилась со счетом 5:4. И я, конечно, хочу нечто подобного. Могут ли это команды сотворить? Вряд ли. Но два-три забитых мяча — это тоже хороший вариант, он тоже есть в линии. Поэтому заходите в приложение, тем более там сейчас запускается акция «Футбольный спринт». Ежедневно игрокам будут доступны различные задания, и в случае их вы можете получить часть общего призового фонда в 30 млн руб. фрибетами до 1 сентября.

— На Усмана Дембеле, который претендует на «Золотой мяч», ставим? Невысокий коэффициент — всего лишь 2,05 на его гол. Или, может быть, кого-то еще предложите?

— Я бы предложил Дуэ. Не уверен, что Дембеле выйдет с первых минут, учитывая его травмы и сложный прошлый сезон. Мне кажется, он на поле может появиться только во втором тайме, или вообще не появится. Скорее интереснее, кто в воротах у ПСЖ сыграет — наш Матвей Сафонов или Люка Шевалье. Я, конечно, за Шевалье, потому что, учитывая форму ПСЖ, клуб может много пропустить. И если этим человеком, который пропустит голы, будет Матвей, все плохо будет для него в будущем.