Сотрудница МФЦ и ее подельники фиктивно поставили на учет 350 нелегалов
В городе Бор (Нижегородская область) четырех человек обвинили в организации схемы, по которой в Россию въехали почти 350 нелегальных мигрантов. По данным полиции, среди обвиняемых — сотрудница МФЦ, которая на рабочем месте регистрировала мигрантов в разных жилых помещениях. В дальнейшем это позволяло нелегалам получать патенты на работу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Организатором схемы стал 33-летний уроженец ближнего зарубежья. Он и два его сообщника подыскивали иностранных граждан, которые хотели бы работать в России. После этого они за деньги с помощью сотрудницы МФЦ фиктивно ставили нелегалов на миграционный учет.
Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ. Один из обвиняемых успел скрыться, он объявлен в федеральный розыск.
Организатор преступной группы находится под арестом, еще двое — под подпиской о невыезде.