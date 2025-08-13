Сотрудница МФЦ и ее подельники фиктивно поставили на учет 350 нелегалов

В городе Бор (Нижегородская область) четырех человек обвинили в организации схемы, по которой в Россию въехали почти 350 нелегальных мигрантов. По данным полиции, среди обвиняемых — сотрудница МФЦ, которая на рабочем месте регистрировала мигрантов в разных жилых помещениях. В дальнейшем это позволяло нелегалам получать патенты на работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Организатором схемы стал 33-летний уроженец ближнего зарубежья. Он и два его сообщника подыскивали иностранных граждан, которые хотели бы работать в России. После этого они за деньги с помощью сотрудницы МФЦ фиктивно ставили нелегалов на миграционный учет.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции и ФСБ. Один из обвиняемых успел скрыться, он объявлен в федеральный розыск.

Организатор преступной группы находится под арестом, еще двое — под подпиской о невыезде.

Андрей Репин