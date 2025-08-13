Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как модные дома предоставляют выбор клиентам относительно наличия своих лейблов на одежде и аксессуарах.

В социальных сетях недавно обсуждали интересный вопрос — деликатный брендинг. Многие тренды от «тихой роскоши» до забавного явления «бежевых мам» диктуют потребителям отказ от заметного брендинга и яркого логотипа. Бренды пытаются соответствовать, в ход идут небольшие вышивки, малозаметные бирки и фирменная фурнитура. Показательный пример тут Prada, оставившая от своего узнаваемого логотипа только хорошо считываемую форму. Перевернутый треугольник со скругленными углами даже без «Prada Milano» легко опознаваем.

Пытаются стать заметно-незаметными многие, но конечно, лучше получается у тех, кто давно имеет работающий без названия бренда символ. Такой, как пчела у Dior или horsebit у Gucci. Но вне конкуренции тут Maison Margiela — бренд, которому ничего не надо придумывать и адаптировать. Его четыре белых стежка знают даже далекие от мира моды люди.

Любопытно, что изначальная идея — пришивать совершенно белый лейбл на четыре крупных белых стежка, чтобы пользователь мог выбрать, хочет ли он оставить брендинг или легко и непринужденно бирку отпороть. Желающих отпороть оказалось немного.

Анна Минакова