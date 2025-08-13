«Новые проекты с апартаментами практически не выводятся»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему сокращается предложение таких лотов в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Объем предложения апартаментов в сегментах «премиум» и «делюкс» на первичном рынке Москвы сокращается. По данным экспертов компаний Element и Kalinka, в экспозиции в столице представлено почти 765 апартаментов, их общая площадь — в пределах 118 тыс. кв. м. За год лотов этого формата недвижимости, доступных к покупке, стало меньше на 27%, это в штуках, а в метрах объем экспозиции потерял 17%. Доля апартаментов в общем объеме предложения на элитном рынке Москвы — в пределах 20%. Новые проекты с ними практически не выводятся, за исключением точечных предложений в реконструированных исторических зданиях. Ключевым фактором, повлиявшим на ситуацию в Москве, стало введение моратория на строительство апартаментов, отмечают брокеры. Дополнительное давление оказывает тенденция по переводу апартаментов в статус квартир. Как следствие, объем сделок также продолжает снижаться.

Иная динамика в Санкт-Петербурге: предложение апартаментов в премиальном и делюкс- сегменте демонстрирует рост. По итогам первого полугодия 2025-го здесь в продаже находится 230 таких лотов суммарной площадью почти 18 тыс. кв. м. А их доля в общем объеме предложения на первичном элитном рынке Северной столицы составляет 21%. В этом городе, отмечают эксперты, формат апартаментов сохраняет устойчивые позиции. Он остается востребованным во всех классах, в основном благодаря формату сервисных и рекреационных помещений. При этом проекты в редких локациях составляют значимую долю элитного рынка. А отсутствие жестких ограничений на их строительство позволяет сохранять предложение на стабильном уровне, а в ряде сегментов — расширять его, отвечая на интерес со стороны инвесторов и конечных покупателей.

Светлана Бардина