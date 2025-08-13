РФ назвала политически ничтожными консультации ЕС с США перед саммитом на Аляске

Запросы европейских лидеров на консультации с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным «политически и практически ничтожны». Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

По его словам, европейские страны только на словах поддерживают усилия США и России по урегулированию российско-украинского конфликта. «Фактически же Евросоюз их саботирует. Еэсовская риторика о мнимой поддержке поиска путей мирного урегулирования — это лишь попытка в очередной раз замотать процесс урегулирования»,— сказал Алексей Фадеев на брифинге.

13 августа запланированы телефонные переговоры европейских лидеров, руководства ЕС и НАТО с Дональдом Трампом о его предстоящих переговорах с Владимиром Путиным на Аляске. Контакты организовал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, к которому сегодня планирует приехать президент Украины Владимир Зеленский. Он также присоединится к консультациям.

Лусине Баласян