Между ЯНАО и ХМАО могут построить дорогу, соединяющую Надым и Нягань

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приступили к разработке проектной документации на строительство новой автодороги, которая соединит Надым (ЯНАО) с городом Нягань (ХМАО). Об этом сообщили представители окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас осуществляется разработка проектной документации по строительству дороги. После разработки проектной документации, с учетом необходимости синхронизации планов по строительству дороги с ХМАО-Югрой, будут определены сроки строительства»,— говорится в сообщении.

О планах по строительству автотрассы стало известно из ответа регионального департамента транспорта в Telegram-чате «Обращения ЯНАО». Вопрос задала жительница округа Наталья М. которая отметила, что дорога через Нягань могла бы сократить путь до Надым и Нового Уренгоя.

Полина Бабинцева