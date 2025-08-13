«Дом-завод Максимова» в Уфе могут включить в реестр памятников

Выявленный объект культурного наследия «Дом-завод Максимова» постройки начала XX века, расположенный на Коммунистической улице, 143 в Уфе, могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Акт историко-культурной экспертизы выполнен по заказу Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии историком Дмитрием Яцкиным. Документ опубликован на официальном портале Башкирии до 21 августа для общественного обсуждения.

Майя Иванова